Евро-2020
Футбол
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Определились все 24 финалиста Евро-2020 и полный состав групп
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Перед ноябрьскими матчами было известно 20 сборных, которые сыграют на чемпионате Европы. В четырех стыковых играх определились еще четыре участника Евро-2020.
Полный состав групп теперь выглядит так:
- Группа А: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария
- Группа В: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия
- Группа С: Голландия, Украина, Австрия, Северная Македония
- Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия
- Группа Е: Испания, Швеция, Польша, Словакия
- Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия
Евро-2020 был перенесен из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.
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