Определились все 24 финалиста Евро-2020 и полный состав групп

Перед ноябрьскими матчами было известно 20 сборных, которые сыграют на чемпионате Европы. В четырех стыковых играх определились еще четыре участника Евро-2020.

Полный состав групп теперь выглядит так:

Евро-2020 был перенесен из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.