Мактоминей и Тирни еще не родились, когда Шотландия прошлый раз играла на Евро. Почти все остальные были малышами

Сборная Шотландии выиграла стыковой матч у Сербии и вышла на Евро-2020.

Последний раз шотландцы играли на крупном турнире 22 года назад на чемпионате мира. За пару лет до этого они последний раз выступали на чемпионате Европы.

Тогда Шотландия попала в одну группу с Англией, Голландией и Швейцарией. C голландцами – 0:0, с англичанами – 0:2, а швейцарцев обыграла благодаря голу знаменитого Маккойста. И осталась третьей, уступив Голландии только по дополнительным показателям.

Не все герои современной сборной Шотландии помнят тот турнир.

Основной состав матча с Сербией:

Голкипер Дэвид Маршалл – на момент Евро-1996 ему было 11 лет.

Эндрю Робертсон – 2 года.

Стивен О'Доннелл – 4 года.

Деклан Галлахер – 5 лет.

Скотт Мактоминей – еще не родился.

Киран Тирни – еще не родился.

Джон Макгинн – 1 год.

Райан Джек – 4 года.

Каллум Макгрегор – 3 года.

Линдон Дайкс – меньше года.

Райан Кристи – 1 год.

Четыре вышедших на замену игрока:

Оливер Макберни – только что родился.

Кенни Маклин – 4 года.

Каллум Патерсон – 1 год.

Ли Гриффитс – 5 лет.

Оставшиеся в заявке: