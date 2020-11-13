Шотландия
Евро-2020
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#Шотландия #Евро-2020 #Футбол

Мактоминей и Тирни еще не родились, когда Шотландия прошлый раз играла на Евро. Почти все остальные были малышами

10 часов назад

Сборная Шотландии выиграла стыковой матч у Сербии и вышла на Евро-2020.

Последний раз шотландцы играли на крупном турнире 22 года назад на чемпионате мира. За пару лет до этого они последний раз выступали на чемпионате Европы.

Тогда Шотландия попала в одну группу с Англией, Голландией и Швейцарией. C голландцами – 0:0, с англичанами – 0:2, а швейцарцев обыграла благодаря голу знаменитого Маккойста. И осталась третьей, уступив Голландии только по дополнительным показателям.

Не все герои современной сборной Шотландии помнят тот турнир. 

Основной состав матча с Сербией:

  • Голкипер Дэвид Маршалл – на момент Евро-1996 ему было 11 лет.
  • Эндрю Робертсон – 2 года.
  • Стивен О'Доннелл – 4 года.
  • Деклан Галлахер – 5 лет.
  • Скотт Мактоминей – еще не родился.
  • Киран Тирни – еще не родился.
  • Джон Макгинн – 1 год.
  • Райан Джек – 4 года.
  • Каллум Макгрегор – 3 года.
  • Линдон Дайкс – меньше года.
  • Райан Кристи – 1 год.

Четыре вышедших на замену игрока:

  • Оливер Макберни – только что родился.
  • Кенни Маклин – 4 года.
  • Каллум Патерсон – 1 год.
  • Ли Гриффитс – 5 лет.

Оставшиеся в заявке:

  • Джон Маклафлин – 8 лет.
  • Крэйг Гордон – 13 лет.
  • Лиэм Купер – 4 года.
  • Лиэм Палмер – 4 года.
  • Скотт Маккенна – еще не родился.
  • Эндрю Консидайн – 9 лет.
  • Оливер Берк – еще не родился.
  • Стюарт Армстронг – 4 года.

Из этих 23 футболистов больше половины на момент Евро-1996 не достигли и пятилетнего возраста. А еще четверо, включая известных игроков АПЛ Мактоминея и Тирни, – даже не родились.

Тренеру Стиву Кларку тогда было 32 года. Он выступал за «Челси», где спустя год выиграл Кубок Англии, а еще через год – Кубок лиги и Кубок Кубков. Тот Евро он, вероятно, смотрел по телевизору. В сборной Шотландии Кларк провел всего шесть матчей, последний из которых – в 1994 году.

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Все фото: Твиттер Евро-2020
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