Мактоминей и Тирни еще не родились, когда Шотландия прошлый раз играла на Евро. Почти все остальные были малышами
Сборная Шотландии выиграла стыковой матч у Сербии и вышла на Евро-2020.
Последний раз шотландцы играли на крупном турнире 22 года назад на чемпионате мира. За пару лет до этого они последний раз выступали на чемпионате Европы.
Тогда Шотландия попала в одну группу с Англией, Голландией и Швейцарией. C голландцами – 0:0, с англичанами – 0:2, а швейцарцев обыграла благодаря голу знаменитого Маккойста. И осталась третьей, уступив Голландии только по дополнительным показателям.
Не все герои современной сборной Шотландии помнят тот турнир.
Основной состав матча с Сербией:
- Голкипер Дэвид Маршалл – на момент Евро-1996 ему было 11 лет.
- Эндрю Робертсон – 2 года.
- Стивен О'Доннелл – 4 года.
- Деклан Галлахер – 5 лет.
- Скотт Мактоминей – еще не родился.
- Киран Тирни – еще не родился.
- Джон Макгинн – 1 год.
- Райан Джек – 4 года.
- Каллум Макгрегор – 3 года.
- Линдон Дайкс – меньше года.
- Райан Кристи – 1 год.
Четыре вышедших на замену игрока:
- Оливер Макберни – только что родился.
- Кенни Маклин – 4 года.
- Каллум Патерсон – 1 год.
- Ли Гриффитс – 5 лет.
Оставшиеся в заявке:
- Джон Маклафлин – 8 лет.
- Крэйг Гордон – 13 лет.
- Лиэм Купер – 4 года.
- Лиэм Палмер – 4 года.
- Скотт Маккенна – еще не родился.
- Эндрю Консидайн – 9 лет.
- Оливер Берк – еще не родился.
- Стюарт Армстронг – 4 года.
Из этих 23 футболистов больше половины на момент Евро-1996 не достигли и пятилетнего возраста. А еще четверо, включая известных игроков АПЛ Мактоминея и Тирни, – даже не родились.
Тренеру Стиву Кларку тогда было 32 года. Он выступал за «Челси», где спустя год выиграл Кубок Англии, а еще через год – Кубок лиги и Кубок Кубков. Тот Евро он, вероятно, смотрел по телевизору. В сборной Шотландии Кларк провел всего шесть матчей, последний из которых – в 1994 году.