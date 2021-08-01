Олимпиада-2020: результаты девятого дня – 1 августа 2021 года

В девятый день Олимпиады-2020 разыграно 27 комплектов наград. Россия добавила семь медалей в общий зачет, но опустилась на пятое место:

🥇🥈 Россия выиграла золото и серебро по теннису в миксте. Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова – олимпийские чемпионы, Аслан Карацев и Елена Веснина – вторые.

🥈 Карен Хачанов взял серебро в одиночном разряде по теннису.

🥈 Мужская сборная России стала второй в фехтовании на рапирах.

🥈 Анастасия Ильянкова – серебряный призер по спортивной гимнастике на брусьях.

🥉🥉 Имам Хатаев и Андрей Замковой выиграли бронзу в боксе.

Гольф

Мужчины:

1. 🇺🇸 Ксандер Шоффел.

2. 🇸🇰 Рори Саббатини.

3. 🇹🇼 Пань Чэн-Цун.

ВМХ-фристайл

Парк, женщины:

1. 🇬🇧 Шарлотт Уортингтон.

2. 🇺🇸 Ханна Робертс.

3. 🇨🇭 Никита Дукарроз.

Парк, мужчины:

1. 🇦🇺 Логан Мартин.

2. 🇻🇪 Даниель Дерс.

3. 🇬🇧 Деклан Брукс.

Плавание

50 м, вольный стиль, мужчины:

1. 🇺🇸 Калеб Дрессел.

2. 🇫🇷 Флоран Маноду.

3. 🇧🇷 Бруно Фратус.

50 м, вольный стиль, женщины:

1. 🇦🇺 Эмма Маккеон.

2. 🇸🇪 Сара Шестрем.

3. 🇩🇰 Пернилла Блуме.

1500 м, вольный стиль, мужчины:

1. 🇺🇸 Роберт Финке.

2. 🇺🇦 Михаил Романчук.

3. 🇩🇪 Флориан Велльброк.

4х100 м, комбинированная, женщины:

1. 🇦🇺 Австралия.

2. 🇺🇸 США.

3. Канада.

4х100 м, комбинированная, мужчины:

1. 🇺🇸 США.

2. 🇬🇧 Великобритания.

3. 🇮🇹 Италия.

Легкая атлетика

Толкание ядра, женщины:

1. 🇨🇳 Гун Лицзяо.

2. 🇺🇸 Рейвен Саундерс.

3. 🇳🇿 Валери Адамс.

Прыжок в высоту, мужчины:

1. 🇮🇹 Джанмарко Тамбери

1. 🇶🇦 Мутаз Эсса Баршим

3. 🇧🇾 Максим Недасеков.

Италия и Катар выиграли Олимпиаду-2020 в прыжках в высоту – их спортсмены показали одинаковый результат

Тройной прыжок, женщины:

1. 🇻🇪 Юлимар Рохас.

2. 🇵🇹 Патрисия Мамона.

3. 🇪🇸 Ана Пелетейро.

Клишина травмировалась во время квалификации и покинула стадион на коляске

100 м, мужчины:

1. 🇮🇹 Ламонт Марселл Джейкобс.

2. 🇺🇸 Фред Керли.

3. 🇨🇦 Андре де Грасс.

Бокс

Полусредний вес, мужчины:

3. 🇷🇺 Андрей Замковой.

3. 🇨🇺 Роньель Иглесиас.

Полутяжелый вес, мужчины:

3. 🇷🇺 Имам Хатаев.

3. 🇬🇧 Бенджамину.

Прыжки в воду

Трамплин, 3 м, женщины:

1. 🇨🇳 Ши Тинмао.

2. 🇨🇳 Ван Хань.

3. 🇺🇸 Криста Палмер.

Теннис

Одиночный разряд, мужчины:

1. 🇩🇪 Александр Зверев.

2. 🇷🇺 Карен Хачанов.

3. 🇪🇦 Пабло Карреньо-Буста.

Смешанный разряд, пары:

1. 🇷🇺 Андрей Рублев – Анастасия Павлюченкова.

2. 🇷🇺 Аслан Карацев – Елена Веснина.

3. 🇦🇺 Джон Пирс – Эшли Барти.

Парный разряд, женщины:

1. 🇨🇿 Барбора Крейчикова – Катерина Синякова.

2. 🇨🇭 Белинда Бенчич – Виктория Голубич.

3. 🇧🇷 Лаура Пигосси – Луиза Стефани.

Парусный спорт

Лазер, мужчины:

1. 🇦🇺 Мэтт Уирн.

2. 🇭🇷 Тончи Стипанович.

3. 🇳🇴 Херманн Томасгор.

Лазер Радиал, женщины:

1. 🇩🇰 Анне-Мари Риндом.

2. 🇸🇪 Юзефин Ольссон.

3. 🇳🇱 Марит Бауместер.

Спортивная гимнастика

Вольные упражнения, мужчины:

1. 🇮🇱 Артем Долгопят.

2. 🇪🇸 Рэй Сапата.

3. 🇨🇳 Сяо Жотэн.

Нагорный стал предпоследним в финале вольных упражнений. Он выиграл золото и бронзу на Олимпиаде-2020

Опорный прыжок, женщины:

1. 🇧🇷 Ребека Андраде.

2. 🇺🇸 Микайла Скиннер.

3. 🇰🇷 Е Со Жон.

Конь, мужчины:

1. 🇬🇧 Макс Уитлок.

2. 🇹🇼 Ли Чикай.

3. 🇯🇵 Кая Кадзума.

Разновысокие брусья, женщины:

1. 🇧🇪 Нина Дервал.

2. 🇷🇺 Анастасия Ильянкова.

3. 🇺🇸 Суниса Ли.

Фехтование

Рапира, командное первенство, мужчины:

1. 🇫🇷 Франция.

2. 🇷🇺 Россия.

3. 🇺🇸 США.

Тяжелая атлетика

До 76 кг, женщины:

1. 🇪🇨 Нейси Дахомес.

2. 🇺🇸 Кэтрин Най.

3. 🇲🇽 Ареми Фуэнтес Савала.

Бадминтон

Одиночный разряд, женщины:

1. 🇨🇳 Чэнь Юфэй.

2. 🇹🇼 Тай Цу Ин.

3. 🇮🇳 Синдху Пусарла.

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