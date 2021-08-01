Олимпиада-2020: результаты девятого дня – 1 августа 2021 года
В девятый день Олимпиады-2020 разыграно 27 комплектов наград. Россия добавила семь медалей в общий зачет, но опустилась на пятое место:
- 🥇🥈 Россия выиграла золото и серебро по теннису в миксте. Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова – олимпийские чемпионы, Аслан Карацев и Елена Веснина – вторые.
- 🥈 Карен Хачанов взял серебро в одиночном разряде по теннису.
- 🥈 Мужская сборная России стала второй в фехтовании на рапирах.
- 🥈 Анастасия Ильянкова – серебряный призер по спортивной гимнастике на брусьях.
- 🥉🥉 Имам Хатаев и Андрей Замковой выиграли бронзу в боксе.
Гольф
Мужчины:
1. 🇺🇸 Ксандер Шоффел.
2. 🇸🇰 Рори Саббатини.
3. 🇹🇼 Пань Чэн-Цун.
ВМХ-фристайл
Парк, женщины:
1. 🇬🇧 Шарлотт Уортингтон.
2. 🇺🇸 Ханна Робертс.
3. 🇨🇭 Никита Дукарроз.
Парк, мужчины:
1. 🇦🇺 Логан Мартин.
2. 🇻🇪 Даниель Дерс.
3. 🇬🇧 Деклан Брукс.
Плавание
50 м, вольный стиль, мужчины:
1. 🇺🇸 Калеб Дрессел.
2. 🇫🇷 Флоран Маноду.
3. 🇧🇷 Бруно Фратус.
50 м, вольный стиль, женщины:
1. 🇦🇺 Эмма Маккеон.
2. 🇸🇪 Сара Шестрем.
3. 🇩🇰 Пернилла Блуме.
1500 м, вольный стиль, мужчины:
1. 🇺🇸 Роберт Финке.
2. 🇺🇦 Михаил Романчук.
3. 🇩🇪 Флориан Велльброк.
4х100 м, комбинированная, женщины:
1. 🇦🇺 Австралия.
2. 🇺🇸 США.
3. Канада.
4х100 м, комбинированная, мужчины:
1. 🇺🇸 США.
2. 🇬🇧 Великобритания.
3. 🇮🇹 Италия.
Легкая атлетика
Толкание ядра, женщины:
1. 🇨🇳 Гун Лицзяо.
2. 🇺🇸 Рейвен Саундерс.
3. 🇳🇿 Валери Адамс.
Прыжок в высоту, мужчины:
1. 🇮🇹 Джанмарко Тамбери
1. 🇶🇦 Мутаз Эсса Баршим
3. 🇧🇾 Максим Недасеков.
Италия и Катар выиграли Олимпиаду-2020 в прыжках в высоту – их спортсмены показали одинаковый результат
Тройной прыжок, женщины:
1. 🇻🇪 Юлимар Рохас.
2. 🇵🇹 Патрисия Мамона.
3. 🇪🇸 Ана Пелетейро.
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100 м, мужчины:
1. 🇮🇹 Ламонт Марселл Джейкобс.
2. 🇺🇸 Фред Керли.
3. 🇨🇦 Андре де Грасс.
Бокс
Полусредний вес, мужчины:
3. 🇷🇺 Андрей Замковой.
3. 🇨🇺 Роньель Иглесиас.
Полутяжелый вес, мужчины:
3. 🇷🇺 Имам Хатаев.
3. 🇬🇧 Бенджамину.
Прыжки в воду
Трамплин, 3 м, женщины:
1. 🇨🇳 Ши Тинмао.
2. 🇨🇳 Ван Хань.
3. 🇺🇸 Криста Палмер.
Теннис
Одиночный разряд, мужчины:
1. 🇩🇪 Александр Зверев.
2. 🇷🇺 Карен Хачанов.
3. 🇪🇦 Пабло Карреньо-Буста.
Смешанный разряд, пары:
1. 🇷🇺 Андрей Рублев – Анастасия Павлюченкова.
2. 🇷🇺 Аслан Карацев – Елена Веснина.
3. 🇦🇺 Джон Пирс – Эшли Барти.
Парный разряд, женщины:
1. 🇨🇿 Барбора Крейчикова – Катерина Синякова.
2. 🇨🇭 Белинда Бенчич – Виктория Голубич.
3. 🇧🇷 Лаура Пигосси – Луиза Стефани.
Парусный спорт
Лазер, мужчины:
1. 🇦🇺 Мэтт Уирн.
2. 🇭🇷 Тончи Стипанович.
3. 🇳🇴 Херманн Томасгор.
Лазер Радиал, женщины:
1. 🇩🇰 Анне-Мари Риндом.
2. 🇸🇪 Юзефин Ольссон.
3. 🇳🇱 Марит Бауместер.
Спортивная гимнастика
Вольные упражнения, мужчины:
1. 🇮🇱 Артем Долгопят.
2. 🇪🇸 Рэй Сапата.
3. 🇨🇳 Сяо Жотэн.
Нагорный стал предпоследним в финале вольных упражнений. Он выиграл золото и бронзу на Олимпиаде-2020
Опорный прыжок, женщины:
1. 🇧🇷 Ребека Андраде.
2. 🇺🇸 Микайла Скиннер.
3. 🇰🇷 Е Со Жон.
Конь, мужчины:
1. 🇬🇧 Макс Уитлок.
2. 🇹🇼 Ли Чикай.
3. 🇯🇵 Кая Кадзума.
Разновысокие брусья, женщины:
1. 🇧🇪 Нина Дервал.
2. 🇷🇺 Анастасия Ильянкова.
3. 🇺🇸 Суниса Ли.
Фехтование
Рапира, командное первенство, мужчины:
1. 🇫🇷 Франция.
2. 🇷🇺 Россия.
3. 🇺🇸 США.
Тяжелая атлетика
До 76 кг, женщины:
1. 🇪🇨 Нейси Дахомес.
2. 🇺🇸 Кэтрин Най.
3. 🇲🇽 Ареми Фуэнтес Савала.
Бадминтон
Одиночный разряд, женщины:
1. 🇨🇳 Чэнь Юфэй.
2. 🇹🇼 Тай Цу Ин.
3. 🇮🇳 Синдху Пусарла.
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