Олимпиада-2020: результаты шестого дня – 29 июля 2021 года
Во шестой день Олимпиады-2020 разыграно 17 комплектов наград. Россия добавила пять медалей в общий зачет, где идет на четвертом месте:
- 🥉 Климент Колесников взял бронзу в плавании на дистанции 100 м вольным стилем.
- 🥈 Василиса Степанова и Елена Орябинская взяли серебро в академической гребле в двойках. Это первая медаль в гребле за 17 лет.
- 🥉 Нияз Ильясов взял бронзу в дзюдо в категории до 100 килограммов.
- 🥇 Сборная России взяла золото в командном фехтовании на рапире.
- 🥉 Ангелина Мельникова взяла бронзу в личном многоборье.
Спортивная гимнастика
Личное многоборье, женщины
1. 🇺🇸 Суниса Ли
2. 🇧🇷 Ребека Андраде
3. 🇷🇺 Ангелина Мельникова
Гребной слалом
Каноэ, женщины
1. 🇦🇺 Джессика Фокс
2. 🇬🇧 Мэллори Франклин
3. 🇩🇪 Андреа Херцог
Фехтование
Женщины, командный турнир, рапира
1. 🇷🇺 Россия
2. 🇫🇷 Франция
3. 🇮🇹 Италия
Академическая гребля
Двойка, мужчины
1. 🇭🇷 Хорватия
2. 🇷🇴 Румыния
3. 🇩🇰 Дания
Двойка, женщины
1. 🇳🇿 Новая Зеландия
2. 🇷🇺 Россия
3. 🇨🇦 Канада
Двойка парная, легкий вес, мужчины
1. 🇮🇪 Ирландия
2. 🇩🇪 Германия
3. 🇮🇹 Италия
Двойка парная, легкий вес, женщины
1. 🇮🇹 Италия
2. 🇫🇷 Франция
3. 🇳🇱 Нидерланды
Стендовая стрельба
Трап, женщины
1. 🇸🇰 Зузана Регак-Штефечекова
2. 🇺🇸 Кэйл Браунинг
3. 🇸🇲 Алессандра Перилли
Трап, мужчины
1. 🇨🇿 Иржи Липтак
2. 🇨🇿 Давид Костелецкий
3. 🇬🇧 Мэттью Ковард-Холли
Плавание
800 м, вольный стиль, мужчины
1. 🇺🇸 Роберт Финке
2. 🇮🇹 Грегорио Пальтриньери
3. 🇺🇦 Михаил Романчук
200 м, брасс, мужчины
1. 🇦🇺 Зак Стаблети-Кук
2. 🇳🇱 Арно Камминга
3. 🇫🇮 Матти Маттссон
200 м, баттерфляй, женщины
1. 🇨🇳 Чжан Юйфэй (Китай)
2. 🇺🇸 Реган Смит
3. 🇺🇸 Хэйли Фликинджер
100 м, вольный стиль, мужчины
1. 🇺🇸 Калеб Дрессел
2. 🇦🇺 Кайл Чалмерс
3. 🇷🇺 Климент Колесников
4x200 м, вольный стиль, женщины
1. 🇨🇳 Китай
2. 🇺🇸 США
3. 🇦🇺 Австралия
Дзюдо
До 78 кг, женщины
1. 🇯🇵 Шори Хамада
2. 🇫🇷 Мадлен Малонга
3. 🇩🇪 Анна-Мария Вагнер
3. 🇧🇷 Майра Агияр
До 100 кг, мужчины
1. 🇯🇵 Аарон Вольф
2. 🇰🇷 Гухам Чо
3. 🇷🇺 Ниаз Ильясов
3. 🇵🇹 Жорже Фонсека
Настольный теннис
Женщины, одиночный разряд
1. 🇨🇳 Чэнь Мэн
2. 🇨🇳 Сунь Инша
3. 🇯🇵 Мима Ито
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