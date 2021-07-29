Олимпиада-2020: результаты шестого дня – 29 июля 2021 года

Во шестой день Олимпиады-2020 разыграно 17 комплектов наград. Россия добавила пять медалей в общий зачет, где идет на четвертом месте:

🥉 Климент Колесников взял бронзу в плавании на дистанции 100 м вольным стилем.

🥈 Василиса Степанова и Елена Орябинская взяли серебро в академической гребле в двойках. Это первая медаль в гребле за 17 лет.

🥉 Нияз Ильясов взял бронзу в дзюдо в категории до 100 килограммов.

🥇 Сборная России взяла золото в командном фехтовании на рапире.

🥉 Ангелина Мельникова взяла бронзу в личном многоборье.

Спортивная гимнастика

Личное многоборье, женщины

1. 🇺🇸 Суниса Ли

2. 🇧🇷 Ребека Андраде

3. 🇷🇺 Ангелина Мельникова

Гребной слалом

Каноэ, женщины

1. 🇦🇺 Джессика Фокс

2. 🇬🇧 Мэллори Франклин

3. 🇩🇪 Андреа Херцог

Фехтование

Женщины, командный турнир, рапира

1. 🇷🇺 Россия

2. 🇫🇷 Франция

3. 🇮🇹 Италия

Академическая гребля

Двойка, мужчины

1. 🇭🇷 Хорватия

2. 🇷🇴 Румыния

3. 🇩🇰 Дания

Двойка, женщины

1. 🇳🇿 Новая Зеландия

2. 🇷🇺 Россия

3. 🇨🇦 Канада

Двойка парная, легкий вес, мужчины

1. 🇮🇪 Ирландия

2. 🇩🇪 Германия

3. 🇮🇹 Италия

Двойка парная, легкий вес, женщины

1. 🇮🇹 Италия

2. 🇫🇷 Франция

3. 🇳🇱 Нидерланды

Стендовая стрельба

Трап, женщины

1. 🇸🇰 Зузана Регак-Штефечекова

2. 🇺🇸 Кэйл Браунинг

3. 🇸🇲 Алессандра Перилли

Трап, мужчины

1. 🇨🇿 Иржи Липтак

2. 🇨🇿 Давид Костелецкий

3. 🇬🇧 Мэттью Ковард-Холли

Плавание

800 м, вольный стиль, мужчины

1. 🇺🇸 Роберт Финке

2. 🇮🇹 Грегорио Пальтриньери

3. 🇺🇦 Михаил Романчук

200 м, брасс, мужчины

1. 🇦🇺 Зак Стаблети-Кук

2. 🇳🇱 Арно Камминга

3. 🇫🇮 Матти Маттссон

200 м, баттерфляй, женщины

1. 🇨🇳 Чжан Юйфэй (Китай)

2. 🇺🇸 Реган Смит

3. 🇺🇸 Хэйли Фликинджер

100 м, вольный стиль, мужчины

1. 🇺🇸 Калеб Дрессел

2. 🇦🇺 Кайл Чалмерс

3. 🇷🇺 Климент Колесников

4x200 м, вольный стиль, женщины

1. 🇨🇳 Китай

2. 🇺🇸 США

3. 🇦🇺 Австралия

Дзюдо

До 78 кг, женщины

1. 🇯🇵 Шори Хамада

2. 🇫🇷 Мадлен Малонга

3. 🇩🇪 Анна-Мария Вагнер

3. 🇧🇷 Майра Агияр

До 100 кг, мужчины

1. 🇯🇵 Аарон Вольф

2. 🇰🇷 Гухам Чо

3. 🇷🇺 Ниаз Ильясов

3. 🇵🇹 Жорже Фонсека

Настольный теннис

Женщины, одиночный разряд

1. 🇨🇳 Чэнь Мэн

2. 🇨🇳 Сунь Инша

3. 🇯🇵 Мима Ито

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