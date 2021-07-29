Олимпиада-2020
#Олимпиада-2020
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🇷🇺🥉 Мельникова взяла бронзовую медаль в гимнастике. Уразова стала четвертой

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В Токио прошли соревнования в личном многоборье. От России в них участвовали Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.

Результаты такие:

  1. 🇺🇸 Ли – 57,433
  2. 🇧🇷 Андраде – 57,298
  3. 🇷🇺 Мельникова – 57,199
  4. 🇷🇺 Уразова – 56,966

Мельникова обошла Уразову на 0,233 балла. Обе стали призерами Олимпиады в командном многоборье.

Это 28-я медаль России в Токио. Она идет четвертой в общем зачете, уступая Китаю, США и Японии.

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Источник:
Гол.ру
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