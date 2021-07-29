🇷🇺🥉 Мельникова взяла бронзовую медаль в гимнастике. Уразова стала четвертой

В Токио прошли соревнования в личном многоборье. От России в них участвовали Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.

Результаты такие:

🇺🇸 Ли – 57,433 🇧🇷 Андраде – 57,298 🇷🇺 Мельникова – 57,199 🇷🇺 Уразова – 56,966

Мельникова обошла Уразову на 0,233 балла. Обе стали призерами Олимпиады в командном многоборье.

Это 28-я медаль России в Токио. Она идет четвертой в общем зачете, уступая Китаю, США и Японии.