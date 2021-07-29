Олимпиада-2020
#Олимпиада-2020
Поделиться:

🥉🇷🇺 Нияз Ильясов взял бронзу в дзюдо. Это 26-я медаль России на Олимпиаде

0

🇷🇺 Нияз Ильясов победил 🇬🇪 Варлама Липартелиани в поединке за третье место в категории до 100 килограммов.

В 1/8 финала Ильясов победил Миклоша Чирьенича, в четвертьфинале – Хорхе Фонсеку.

  • Ильясов на крупных турнирах уже получал бронзу (ЧМ-2018) и серебро (ЧМ-2019).
  • Это восьмая бронза России на Олимпиаде и 26-я медаль в общем зачете.
  • Россия занимает пока пятое место. Впереди Австралия, Япония, США и Китай.

 

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Олимпиада-2020