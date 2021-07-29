Олимпиада-2020
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🥉🇷🇺 Нияз Ильясов взял бронзу в дзюдо. Это 26-я медаль России на Олимпиаде
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🇷🇺 Нияз Ильясов победил 🇬🇪 Варлама Липартелиани в поединке за третье место в категории до 100 килограммов.
В 1/8 финала Ильясов победил Миклоша Чирьенича, в четвертьфинале – Хорхе Фонсеку.
- Ильясов на крупных турнирах уже получал бронзу (ЧМ-2018) и серебро (ЧМ-2019).
- Это восьмая бронза России на Олимпиаде и 26-я медаль в общем зачете.
- Россия занимает пока пятое место. Впереди Австралия, Япония, США и Китай.
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