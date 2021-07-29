🥉🇷🇺 Нияз Ильясов взял бронзу в дзюдо. Это 26-я медаль России на Олимпиаде

🇷🇺 Нияз Ильясов победил 🇬🇪 Варлама Липартелиани в поединке за третье место в категории до 100 килограммов.

В 1/8 финала Ильясов победил Миклоша Чирьенича, в четвертьфинале – Хорхе Фонсеку.