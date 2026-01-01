Дзюдо: Новости

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Дзюдо
🇷🇺 🥉 Тамерлан Башаев взял бронзу в дзюдо
#Олимпиада-2020
Дзюдо
🥉🇷🇺 Нияз Ильясов взял бронзу в дзюдо. Это 26-я медаль России на Олимпиаде
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🥉🇷🇺 Россия выиграла бронзу в дзюдо среди женщин на Олимпиаде-2020
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
Брат и сестра из Японии в один день стали олимпийскими чемпионами в дзюдо
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🥋 Японский дзюдоист выиграл золото Олимпиады-2020 в весе до 60 кг. Россиянин проиграл в 1/8 финала
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🥋 Дзюдоистка из Косово выиграла Олимпиаду-2020 в весе до 48 кг. Украинка – третья, россиянка вылетела в 1/8 финала
#Олимпиада-2020