Олимпиада-2020
дзюдо
Брат и сестра из Японии в один день стали олимпийскими чемпионами в дзюдо
час назад
Дзюдоистка Ута Абэ в финале в весе до 52 кг победила француженку Амандин Бушар. Она дважды выигрывала чемпионат мира.
Хифуми Абэ в финальном поединке в весовой категории до 66 кг победил грузина Важе Маргвелашвили. Абэ – двукратный чемпион мира.
Брат старше сестры на два года: Уте – 21 год, Хифуме – 23. Оба стали победителями Олимпиады-2020.
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