Брат и сестра из Японии в один день стали олимпийскими чемпионами в дзюдо

Дзюдоистка Ута Абэ в финале в весе до 52 кг победила француженку Амандин Бушар. Она дважды выигрывала чемпионат мира.

Хифуми Абэ в финальном поединке в весовой категории до 66 кг победил грузина Важе Маргвелашвили. Абэ – двукратный чемпион мира.

Брат старше сестры на два года: Уте – 21 год, Хифуме – 23. Оба стали победителями Олимпиады-2020.