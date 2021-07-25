Олимпиада-2020
дзюдо
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#Олимпиада-2020 #дзюдо

Брат и сестра из Японии в один день стали олимпийскими чемпионами в дзюдо

час назад

Дзюдоистка Ута Абэ в финале в весе до 52 кг победила француженку Амандин Бушар. Она дважды выигрывала чемпионат мира.

Хифуми Абэ в финальном поединке в весовой категории до 66 кг победил грузина Важе Маргвелашвили. Абэ – двукратный чемпион мира.

Брат старше сестры на два года: Уте – 21 год, Хифуме – 23. Оба стали победителями Олимпиады-2020.

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Источник:
Гол.ру
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