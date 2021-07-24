Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

🥋 Дзюдоистка из Косово выиграла Олимпиаду-2020 в весе до 48 кг. Украинка – третья, россиянка вылетела в 1/8 финала

4 часа назад

Косово выиграло первую золотую медаль на Олимпиаде-2020. Дзюдоистка Дистрия Красники в весе до 48 кг в финале победила японку Фуну Тонаки. 

Первую бронзовую медаль выиграла украинка Дарья Белодед, вторая бронза досталась Мунхбатын Уранцэцэг из Монголии. 

Подиум:

1. 🇽🇰 Дистрия Красники.

2. 🇯🇵 Фуна Тонаки

3. 🇺🇦 Дарья Белодед.

3. 🇲🇳 Мунхбатын Уранцэцэг.

Россиянка Ирина Долгова в 1/8 финала проиграла Линь Чэнь-Хао, которая представляет Тайвань.

Медальный зачет Олимпиады-2020

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Источник:
Гол.ру
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