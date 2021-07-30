🇷🇺 🥉 Тамерлан Башаев взял бронзу в дзюдо

Тамерлан Башаев победил 🇺🇦 Якова Хаммо в поединке за третье место на Олимпиаде. Он взял бронзу в дзюдо в категории свыше 100 кг.

Башаев в полуфинале проиграл 🇬🇪 Гураму Тушишвили. В четвертьфинале он победил двукратного олимпийского чемпиона Тедди Ринера.

В финале встретятся 🇨🇿 Лукаш Крпалек и Тушишвили.

Для России это 33-я медаль в Токио и десятая бронза. Она занимает четвертое место в общем зачете.