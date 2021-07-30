Олимпиада-2020
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🇷🇺 🥉 Тамерлан Башаев взял бронзу в дзюдо
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Тамерлан Башаев победил 🇺🇦 Якова Хаммо в поединке за третье место на Олимпиаде. Он взял бронзу в дзюдо в категории свыше 100 кг.
- Башаев в полуфинале проиграл 🇬🇪 Гураму Тушишвили. В четвертьфинале он победил двукратного олимпийского чемпиона Тедди Ринера.
- В финале встретятся 🇨🇿 Лукаш Крпалек и Тушишвили.
Для России это 33-я медаль в Токио и десятая бронза. Она занимает четвертое место в общем зачете.
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