Олимпиада-2020
#Олимпиада-2020
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🇷🇺 🥉 Тамерлан Башаев взял бронзу в дзюдо

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Тамерлан Башаев победил 🇺🇦 Якова Хаммо в поединке за третье место на Олимпиаде. Он взял бронзу в дзюдо в категории свыше 100 кг.

  • Башаев в полуфинале проиграл 🇬🇪 Гураму Тушишвили. В четвертьфинале он победил двукратного олимпийского чемпиона Тедди Ринера.
  • В финале встретятся 🇨🇿 Лукаш Крпалек и Тушишвили.

Для России это 33-я медаль в Токио и десятая бронза. Она занимает четвертое место в общем зачете.

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Источник:
Гол.ру
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