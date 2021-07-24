Олимпиада-2020
🥋 Японский дзюдоист выиграл золото Олимпиады-2020 в весе до 60 кг. Россиянин проиграл в 1/8 финала
3 часа назад
Дзюдоист Наохисо Такато в весовой категории до 60 кг в финале победил Ян Юн Вэя, который представляет Тайвань. Это первая золотая медаль для Японии на Олимпиаде-2020.
Бронзовые медали получили Елдос Сметов из Кахастана и Лука Мхеидзе из Франции.
Подиум:
1. 🇯🇵 Наохисо Такато.
2. 🇹🇼 Ян Юн Вэй.
3. 🇰🇿 Елдос Сметов.
3. 🇫🇷 Лука Мхеидзе.
Россиянин Роберт Мшвидобадзе проиграл Торнике Чакадуа из Нидерландов в 1/8 финала.
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