Олимпиада-2020
Россия (волейбол)
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🏐 Россия обыграла Китай в женском волейболе. Она идет третьей в группе
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Женская сборная России по волейболу обыграла Китай на групповом этапе: 3:2.
- Команды провели все пять сетов. Россия проигрывала четвертой партии 14:20, но отыгралась. А потом победила в пятой партии и выиграла матч.
- Россия теперь занимает третье место в группе с 5 очками. Впереди идут США (6) и Италия (9).
- России остались матчи против США и Турции. Они пройдут 31 июля и 2 августа соответсвенно. В плей-офф выходят по четыре лучших команд из двух групп.
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