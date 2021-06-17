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Результаты седьмого игрового дня Евро-2020. Бельгия и Голландия – в плей-офф, Украина победила Северную Македонию
вчера, 23:53
Таким получился седьмой день на Евро-2020:
- Украина выиграла на Евро впервые с 2012 года. Сейчас идет на втором месте.
- Ярмоленко – рекордсмен Украины по результативным действиям. Он обошел Шевченко.
- Малиновский не забил пенальти на Евро-2020. Во второй раз за карьеру, впервые – за сборную.
- Бельгия выиграла второй матч в группе, набрала шесть очков и вышла в плей-фф.
- Матч Дания – Бельгия прервался на 10-й минуте в честь Эриксена.
- Поульсен забил Бельгии спустя 99 секунд. Это самый быстрый гол Евро-2020 и второй в истории.
- Де Брюйне отдал ассист через 10 минут после выхода на замену.
- Голландия стала третьей командой Евро-2020, которая вышла в плей-офф. Ранее это сделали Бельгия и Италия.
- Защитник Дюмфрис забил за Голландию во втором матче Евро-2020 подряд.
Какие матчи будут завтра?
Группа E. Швеция – Словакия, 16:00 по московскому времени.
Группа D. Хорватия – Чехия, 19:00 по московскому времени.
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