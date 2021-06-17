Евро-2020
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Нидерланды
Дания
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#Евро-2020 #Нидерланды #Бельгия #Украина #Дания #Северная Македония #Австрия

Результаты седьмого игрового дня Евро-2020. Бельгия и Голландия – в плей-офф, Украина победила Северную Македонию

вчера, 23:53

Таким получился седьмой день на Евро-2020:

Матч завершен
Украина
Ярмоленко 29
Яремчук 34
2:1
Матч завершен
Северная Македония
Алиоски 57
Матч завершен
Дания
Поульсен 2
1:2
Матч завершен
Бельгия
Азар 55
Де Брюйне 70
Матч завершен
Нидерланды
Депай 11
Дюмфрис 67
2:0
Матч завершен
Австрия

Какие матчи будут завтра?

Группа EШвецияСловакия, 16:00 по московскому времени.

Группа DХорватияЧехия, 19:00 по московскому времени.

Группа DАнглияШотландия, 22:00 по московскому времени.

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Источник:
Гол.ру
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