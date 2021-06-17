Кевин Де Брюйне
Евро-2020
Бельгия
Дания
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#Кевин Де Брюйне #Евро-2020 #Бельгия #Дания

Де Брюйне отдал ассист через 10 минут после выхода на замену

50 минут назад

Кевин Де Брюйне появился на поле после перерыва матча второго тура Евро-2020 группы В против Дании. Он заменил Дриса Мертенса.

  • Через 10 минут после замены Де Брюйне отдал голевой пас на Торгана Азара.
  • Это его восьмой ассист за Бельгию на ЧМ и ЧЕ. С 2014 года ни один футболист не сделал больше.
  • Де Брюйне пропустил первый матч Евро-2020 против России. Он восстанавливался после травмы носы и глазницы, которую получил в финале Лиги чемпионов.
Матч завершен
Дания
Поульсен 2
1:2
Матч завершен
Бельгия
Азар 55
Де Брюйне 70

Что еще случилось в матче:

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Источник:
Гол.ру
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