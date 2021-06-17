Кевин Де Брюйне
Евро-2020
Бельгия
Дания
Де Брюйне отдал ассист через 10 минут после выхода на замену
50 минут назад
Кевин Де Брюйне появился на поле после перерыва матча второго тура Евро-2020 группы В против Дании. Он заменил Дриса Мертенса.
- Через 10 минут после замены Де Брюйне отдал голевой пас на Торгана Азара.
- Это его восьмой ассист за Бельгию на ЧМ и ЧЕ. С 2014 года ни один футболист не сделал больше.
- Де Брюйне пропустил первый матч Евро-2020 против России. Он восстанавливался после травмы носы и глазницы, которую получил в финале Лиги чемпионов.
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