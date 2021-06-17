Кристиан Эриксен
Евро-2020
Бельгия
Дания
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#Кристиан Эриксен #Евро-2020 #Бельгия #Дания

Матч Дания – Финляндия прервался на 10-й минуте в честь Эриксена

2 часа назад

Матч второго тура Евро-2020 группы В ДанияБельгия проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене.

Матч завершен
Дания
Поульсен 2
1:2
Матч завершен
Бельгия
Азар 55
Де Брюйне 70

На 10-й минуте датчане выбили мяч в аут, чтобы взять паузу. Игроки посвятили ее полузащитнику Кристиану Эриксену (играет под 10-м номером), который потерял сознание и попал в госпиталь после матча с Финляндией. Весь стадион аплодировал.

Эриксену установят кардиовертер-дефибриллятор. Полный разбор ситуации:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
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