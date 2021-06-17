Кристиан Эриксен
Евро-2020
Бельгия
Дания
Матч Дания – Финляндия прервался на 10-й минуте в честь Эриксена
2 часа назад
На 10-й минуте датчане выбили мяч в аут, чтобы взять паузу. Игроки посвятили ее полузащитнику Кристиану Эриксену (играет под 10-м номером), который потерял сознание и попал в госпиталь после матча с Финляндией. Весь стадион аплодировал.
Эриксену установят кардиовертер-дефибриллятор. Полный разбор ситуации:
- Врач, который спас Эриксена. Рядом ему помогал брат
- Разбираем ужас Эриксена по минутам. От момента падения до новостей из больницы – 45 минут
- В истории Эриксена мы аплодируем другим игрокам: проверили язык, закрыли его от камер, успокаивали жену
- Эриксен упал без сознания в матче Евро-2020. Он в больнице, игра остановилась на два часа
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