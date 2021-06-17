Матч Дания – Финляндия прервался на 10-й минуте в честь Эриксена

На 10-й минуте датчане выбили мяч в аут, чтобы взять паузу. Игроки посвятили ее полузащитнику Кристиану Эриксену (играет под 10-м номером), который потерял сознание и попал в госпиталь после матча с Финляндией. Весь стадион аплодировал.

Эриксену установят кардиовертер-дефибриллятор. Полный разбор ситуации: