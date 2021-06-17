Дензел Дюмфрис
Евро-2020
Нидерланды
Австрия
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#Дензел Дюмфрис #Евро-2020 #Нидерланды #Австрия

Защитник Дюмфрис забил за Голландию во втором матче Евро-2020 подряд

вчера, 23:35

Дензел Дюмфрис забил гол в матче второго тура Евро-2020 группы С против Австрии. Ему ассистировал Дониелл Мален, который вышел на замену за три минуты до гола.

Матч завершен
Нидерланды
Депай 11
Дюмфрис 67
2:0
Матч завершен
Австрия
  • Дюмфрис забил во втором матче Евро-2020 подряд. До этого он забил в ворота Украины (3:2).
  • Это второй голландец, который забил в двух стартовых матчах чемпионата Европы. Первым был Рууд ван Нистелрой.
  • Столько же голов Дюмфрис забил за ПСВ в чемпионате Голландии в этом сезоне за 30 матчей.
  • В третьем туре группового этапа Голландия сыграет против Северной Македонии. Матч пройдет 21 июня.
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Источник:
Гол.ру
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