Малиновский не забил пенальти на Евро-2020. Во второй раз за карьеру, впервые – за сборную
Украина и Северная Македония играли в матче Евро-2020.
При счете 2:1 в пользу сборной Украины Руслан Малиновский бил пенальти. Вратарь Столе Дмитриевски отбил его удар. Перед этим пенальти не забил Алиоски, но он сразу добил мяч в ворота.
До этого Малиновский реализовал десять пенальти за клуб и сборную. Единственный раз он не забивал с пенальти в сезоне-2019/20. В матче «Аталанты» и «Милана» его удар отразил Доннарумма.
Сборная Украины набрала три очка за два матча на Евро-2020. У нее остается матч с Австрией в третьем туре.
На Евро-2020 пробито пять пенальти. Криштиану Роналду – единственный игрок, реализовавший удар.
Ярмоленко – рекордсмен Украины по результативным действиям. Он обошел Шевченко
Яремчук и Ярмоленко – первый дуэт на Евро, который забил в двух стартовых матчах