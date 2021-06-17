Малиновский не забил пенальти на Евро-2020. Во второй раз за карьеру, впервые – за сборную

Украина и Северная Македония играли в матче Евро-2020.

При счете 2:1 в пользу сборной Украины Руслан Малиновский бил пенальти. Вратарь Столе Дмитриевски отбил его удар. Перед этим пенальти не забил Алиоски, но он сразу добил мяч в ворота.

До этого Малиновский реализовал десять пенальти за клуб и сборную. Единственный раз он не забивал с пенальти в сезоне-2019/20. В матче «Аталанты» и «Милана» его удар отразил Доннарумма.

Сборная Украины набрала три очка за два матча на Евро-2020. У нее остается матч с Австрией в третьем туре.

На Евро-2020 пробито пять пенальти. Криштиану Роналду – единственный игрок, реализовавший удар.

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