Руслан Малиновский
Евро-2020
Украина
Северная Македония
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#Руслан Малиновский #Евро-2020 #Украина #Северная Македония

Малиновский не забил пенальти на Евро-2020. Во второй раз за карьеру, впервые – за сборную

час назад

Украина и Северная Македония играли в матче Евро-2020.

При счете 2:1 в пользу сборной Украины Руслан Малиновский бил пенальти. Вратарь Столе Дмитриевски отбил его удар. Перед этим пенальти не забил Алиоски, но он сразу добил мяч в ворота.

До этого Малиновский реализовал десять пенальти за клуб и сборную. Единственный раз он не забивал с пенальти в сезоне-2019/20. В матче «Аталанты» и «Милана» его удар отразил Доннарумма.

Сборная Украины набрала три очка за два матча на Евро-2020. У нее остается матч с Австрией в третьем туре.

На Евро-2020 пробито пять пенальти. Криштиану Роналду – единственный игрок, реализовавший удар.

Ярмоленко – рекордсмен Украины по результативным действиям. Он обошел Шевченко 

Яремчук и Ярмоленко – первый дуэт на Евро, который забил в двух стартовых матчах

Матч завершен
Украина
Ярмоленко 29
Яремчук 34
2:1
Матч завершен
Северная Македония
Алиоски 57
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Источник:
Transfermarkt
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