Деян Кулусевски
Евро-2020
Швеция
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#Деян Кулусевски #Евро-2020 #Швеция

🇸🇪 Кулушевски заразился коронавирусом и не сыграет за Швецию против Испании на Евро

вчера, 17:48

Полузащитник сборной Швеции Деян Кулушевски сдал положительный тест на коронавирус. Об этом команда сообщила на пресс-конференции. Предполагается, что он заразился на выходных.

Кулушевски пока останется в Стокгольме минимум на неделю.

Врач сборной Швеции Андерс Валентин рассказал, что сидевшие с ним рядом во время обеда и в автобусе были протестированы, и результаты будут получены на днях. Симптомы заболевания у них отсутствуют.

Швеция на Евро-2020 стартует на турнире матчем против Испании 14 июня, и эту игру Кулушевски точно пропустит. 18 июня шведы сыграют в Санкт-Петербурге со словаками, а 23-го – там же с Польшей.

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