Евро-2020
«Матч ТВ» покажет три матча в прямом эфире в первые три дня Евро-2020. Расписание телетрансляций
вчера, 12:06
«Матч ТВ» уточнил расписание телетрансляций матчей Евро-2020 на своем сайте. Теперь полностью понятно, где смотреть матчи чемпионата в первые три дня:
- 11 июня, 21:35 (мск): Турция – Италия. (Первый канал)
- 12 июня, 15:30: Уэльс – Швейцария. («Матч ТВ»)
- 12 июня, 18:30: Дания – Финляндия. («Матч ТВ»)
- 12 июня, 21:50: Бельгия – Россия. («Россия 1»)
- 13 июня, 15:50: Англия – Хорватия. («Россия 1»)
- 13 июня, 18:30: Австрия – Северная Македония. («Матч ТВ»)
- 13 июня, 21:45: Голландия – Украина. (Первый канал)
«Матч ТВ» покажет матчи в повторе:
- 12 июня, 1:25: Турция – Италия.
- 13 июня, 9:35: Бельгия – Россия.
- 14 июня, 1:35: Англия – Хорватия.
Об остальных телетрансляциях станет известно позже.
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