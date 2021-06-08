«Матч ТВ» покажет три матча в прямом эфире в первые три дня Евро-2020. Расписание телетрансляций

«Матч ТВ» уточнил расписание телетрансляций матчей Евро-2020 на своем сайте. Теперь полностью понятно, где смотреть матчи чемпионата в первые три дня:

«Матч ТВ» покажет матчи в повторе:

12 июня, 1:25: Турция – Италия.

13 июня, 9:35: Бельгия – Россия.

14 июня, 1:35: Англия – Хорватия.

Об остальных телетрансляциях станет известно позже.