Евро-2020
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#Евро-2020

«Матч ТВ» покажет три матча в прямом эфире в первые три дня Евро-2020. Расписание телетрансляций

вчера, 12:06

«Матч ТВ» уточнил расписание телетрансляций матчей Евро-2020 на своем сайте. Теперь полностью понятно, где смотреть матчи чемпионата в первые три дня:

«Матч ТВ» покажет матчи в повторе:

  • 12 июня, 1:25: Турция – Италия.
  • 13 июня, 9:35: Бельгия – Россия.
  • 14 июня, 1:35: Англия – Хорватия.

Об остальных телетрансляциях станет известно позже.

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