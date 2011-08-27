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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Сольдадо 2
Рами 58
Сольдадо 88
Сольдадо 90
4:3
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Сольдадо 7
Акоста 14
Гонсалес 56
Примера, 2 тур
Примера,
2 тур
Испания
27 авг. 2011, 21:00 МСК
27.08.2011, 21:00 МСК
суббота
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
0
Гуаита
Висенте Гуаита
90
0
Альба
Жорди Альба
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
46
0
Рами
Адиль Рами
58'
58'
90
0
Бернат
Хуан Бернат
46
0
Бруно
Бруно
90
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
0
Топал
Мехмет Топал
90
0
Банега
Эвер Банега
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
67
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
2'
88'
90'
7'
2', 88', 90'
7'
90
Запасные
0
Алвеш
Диего Алвеш
0
Матье
Жереми Матье
0
Альбельда
Давид Альбельда
0
Каналес
Серхио Каналес
0
Коста
Тино Коста
0
Адурис
Ариц Адурис
0
Жонас
Жонас
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Барба
Осмар Барба
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Пикон
Хосе Пикон
69
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
56'
56'
90
0
Акоста
Лаутаро Акоста
14'
14'
64
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Кеннеди
Кеннеди
90
0
Арана
Мануэль Арана
78
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Борха
Борха
0
Серрано
Оскар Серрано
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
0
Луке
Хулиан Луке
0
Самперио
Хаиро Самперио