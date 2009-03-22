Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Расинг
Сантандер
0:1
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Мата 78
Примера, 28 тур
Примера,
28 тур
Испания
22 марта 2009, 19:00 МСК
22.03.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Хулиан Родригес Сантьяго
Хулиан Родригес Сантьяго
Главный Судья
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Ориоль
Ориоль
66
0
Гарай
Эсекьель Гарай
90
0
Валера
Хуан Валера
57
0
Пинильос
Пабло Пинильос
90
0
Серрано
Оскар Серрано
90
0
Люксен
Петер Люксен
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Перейра
Хонатан Перейра
90
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Моратон
Хосе Моратон
0
Сепси
Ласло Сепси
0
Колса
Гонсало Колса
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
0
Беррокаль
Жезус Беррокаль
Валенсия
мин
0
Санчес
Сесар Санчес
90
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
90
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
0
Моретти
Эмилиано Моретти
90
0
Алексис
Алексис
90
0
Висенте
Висенте
73
0
Бараха
Рубен Бараха
90
0
Эду
Эду
46
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
0
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
0
Морьентес
Фернандо Морьентес
90
Запасные
0
Гуаита
Висенте Гуаита
0
Курро Торрес
Эмилио Курро Торрес
0
Карлето
Тиаго Карлето
0
Альбельда
Давид Альбельда
0
Мата
Хуан Мата
78'
0
Ангуло
Мигель Анхель Ангуло