Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Расинг
Сантандер
0:1
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Жигич 63
Примера, 6 тур
Примера,
6 тур
Испания
4 окт. 2009, 20:00 МСК
4.10.2009, 20:00 МСК
воскресенье
Мануэль Мехуто Гонсалес
Мануэль Мехуто Гонсалес
Главный Судья
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Моррис
Насиф Моррис
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
85
0
Серрано
Оскар Серрано
90
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Арана
Мануэль Арана
90
0
Тчите
Мохамед Тчите
90
0
Мунитис
Педро Мунитис
64
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Моратон
Хосе Моратон
0
Креспо
Хосе Анхель Креспо
0
Диоп
Папакоули Диоп
0
Морал
Тони Морал
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
0
Геихо
Алекс Геихо
Валенсия
мин
0
Санчес
Сесар Санчес
90
0
Матье
Жереми Матье
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Деальберт
Анхель Деальберт
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Мата
Хуан Мата
90
0
Марчена
Карлос Марчена
90
0
Банега
Эвер Банега
72
0
Мику
Мику
52
0
Хоакин
Хоакин
90
0
Вилья
Давид Вилья
58
Запасные
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
0
Алексис
Алексис
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
0
Альбельда
Давид Альбельда
0
Сильва
Давид Сильва
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
0
Жигич
Никола Жигич
63'