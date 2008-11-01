Матч завершен
Валенсия
Валенсия
2:4
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Примера, 9 тур

Примера,

9 тур

Испания
1 нояб. 2008, 23:55 МСК
1.11.2008, 23:55 МСК
суббота
Составы