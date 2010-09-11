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Матч-центр
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Коронавирус
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Мадуро 45
1:0
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Примера, 2 тур
Примера,
2 тур
Испания
11 сент. 2010, 19:00 МСК
11.09.2010, 19:00 МСК
суббота
Составы
Валенсия
мин
-
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Санчес
Сесар Санчес
90
0
Альба
Жорди Альба
90
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
45'
45'
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
90
0
Мигел
Луис Мигел
90
0
Висенте
Висенте
88
0
Альбельда
Давид Альбельда
90
0
Хоакин
Хоакин
90
0
Мата
Хуан Мата
71
0
Банега
Эвер Банега
23
0
Адурис
Ариц Адурис
90
Запасные
0
Матье
Жереми Матье
0
Деальберт
Анхель Деальберт
0
Домингес
Алехандро Домингес
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
0
Коста
Тино Коста
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
67
0
Мунитис
Педро Мунитис
80
0
Кеннеди
Кеннеди
90
0
Арана
Мануэль Арана
64
0
Розенберг
Маркус Розенберг
90
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Пинильос
Пабло Пинильос
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Циолис
Александрос Циолис
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Ариэль
Ариэль