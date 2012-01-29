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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
Гонсалес 2
Эспиноcа 88
2:2
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Адурис 65
Адурис 79
Примера, 21 тур
Примера,
21 тур
Испания
29 янв. 2012, 20:00 МСК
29.01.2012, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
59
0
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
88'
88'
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
2'
2'
90
0
Акоста
Лаутаро Акоста
69
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Арана
Мануэль Арана
90
0
Стуани
Кристиан Стуани
90
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Колса
Гонсало Колса
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
0
Луке
Хулиан Луке
0
Самперио
Хаиро Самперио
0
Кеннеди
Кеннеди
Валенсия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
90
0
Матье
Жереми Матье
90
0
Руис
Виктор Руис
90
0
Барраган
Антонио Барраган
90
0
Банега
Эвер Банега
39
0
Фегули
Софиан Фегули
90
0
Коста
Тино Коста
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
71
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
0
Жонас
Жонас
63
Запасные
0
Гуаита
Висенте Гуаита
0
Бруно
Бруно
0
Деальберт
Анхель Деальберт
0
Альба
Жорди Альба
0
Бернат
Хуан Бернат
0
Топал
Мехмет Топал
0
Адурис
Ариц Адурис
65', 79'