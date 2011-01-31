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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
Ариэль 33
1:1
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Коста 78
Примера, 21 тур
Примера,
21 тур
Испания
31 янв. 2011, 23:00 МСК
31.01.2011, 23:00 МСК
понедельник
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
65
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
81
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Кеннеди
Кеннеди
90
0
Розенберг
Маркус Розенберг
65
0
Ариэль
Ариэль
33'
33'
90
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Пинильос
Пабло Пинильос
0
Сисма
Доминго Сисма
0
Барба
Осмар Барба
0
Арана
Мануэль Арана
0
Аркас
Рамон Аркас
0
Боладо
Иван Боладо
Валенсия
мин
0
Гуаита
Висенте Гуаита
90
0
Матье
Жереми Матье
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
90
0
Станкявичус
Мариус Станкявичус
90
0
Бруно
Бруно
72
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
46
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
90
0
Коста
Тино Коста
78'
78'
90
0
Банега
Эвер Банега
90
0
Хоакин
Хоакин
46
0
Адурис
Ариц Адурис
90
Запасные
0
Сауль
Айосе Сауль
0
Наварро
Давид Наварро
0
Мигел
Луис Мигел
0
Альба
Жорди Альба
0
Домингес
Алехандро Домингес
0
Топал
Мехмет Топал
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо