Матч завершен
Валенсия
Валенсия
1:2
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Примера, 32 тур

Примера,

32 тур

Испания
12 апр. 2008, 21:00 МСК
12.04.2008, 21:00 МСК
суббота
Составы