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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
0:0
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Примера, 25 тур
Примера,
25 тур
Испания
8 марта 2010, 23:00 МСК
8.03.2010, 23:00 МСК
понедельник
Туриэнсо Альварес
Туриэнсо Альварес
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Алексис
Алексис
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Деальберт
Анхель Деальберт
90
0
Джонсон
Жоэль Джонсон
90
0
Мата
Хуан Мата
90
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
72
0
Бараха
Рубен Бараха
90
0
Сильва
Давид Сильва
59
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
72
0
Вилья
Давид Вилья
90
Запасные
0
Альба
Жорди Альба
0
Кастельяно
Мануэль Кастельяно
0
Домингес
Алехандро Домингес
0
Хоакин
Хоакин
0
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
0
Жигич
Никола Жигич
Расинг
мин
0
Колторти
Фабио Колторти
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Ориоль
Ориоль
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
90
0
Серрано
Оскар Серрано
46
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
84
0
Каналес
Серхио Каналес
90
0
Арана
Мануэль Арана
68
0
Тчите
Мохамед Тчите
90
Запасные
0
Фернандес
Марио Фернандес
0
Моратон
Хосе Моратон
0
Креспо
Хосе Анхель Креспо
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Морал
Тони Морал
0
Мунитис
Педро Мунитис
0
Боладо
Иван Боладо