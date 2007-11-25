Матч завершен
Расинг
Сантандер
1:0
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Примера, 13 тур

Примера,

13 тур

Испания
25 нояб. 2007, 21:00 МСК
25.11.2007, 21:00 МСК
воскресенье
Составы