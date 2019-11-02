Матч завершен
Марсель
Марсель
Сансон 47
Габриэль 79
2:1
Матч завершен
Лилль
Лилль
Сумаоро 83
Лига 1, 12 тур

Лига 1,

12 тур

Франция
2 нояб. 2019, 19:30 МСК
2.11.2019, 19:30 МСК
суббота
Составы
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
90
10
Пайет
Димитри Пайет
90
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
2
Сакаи
Хироки Сакаи
90
8
Сансон
Морган Сансон
47'
47'
78
15
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
90
18
Амави
Жордан Амави
90
21
Ронье
Валентин Ронье
90
17
Сарр
Буна Сарр
74
4
Камара
Бубакар Камара
90
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
90
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
12
Строотман
Кевин Строотман
27
Лопес
Максим Лопес
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
28
Жермен
Валере Жермен
7
Радоньич
Неманья Радоньич
Лилль
мин
9
Реми
Лоик Реми
65
5
Сумаоро
Адама Сумаоро
83'
83'
90
21
Андре
Бенжамин Андре
90
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
12
Язиджи
Юсуф Язиджи
90
10
Иконе
Нанитамо Иконе
78
4
Габриэль
Габриэль
79'
79'
90
17
Челик
Зеки Челик
90
24
Сумаре
Бубакари Сумаре
90
28
Рейнилду
Рейнилду
90
2
Джало
Тиагу Джало
74
Запасные
1
Жардим
Лео Жардим
26
Пье
Жереми Пье
6
Фонте
Жозе Фонте
14
Бамба
Жонатан Бамба
8
Шека
Шека
11
Араухо
Луис Араухо
7
Осимхен
Виктор Осимхен