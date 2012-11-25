Матч завершен
Марсель
Марсель
1:0
Матч завершен
Лилль
Лилль
Лига 1, 14 тур

Лига 1,

14 тур

Франция
25 нояб. 2012, 22:59 МСК
25.11.2012, 22:59 МСК
воскресенье
Составы