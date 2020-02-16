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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Матч завершен
Лилль
Лилль
Осимхен 51
1:2
Матч завершен
Марсель
Марсель
Рейнилду 66
Бенедетто 69
Лига 1, 25 тур
Лига 1,
25 тур
Франция
16 февр. 2020, 23:00 МСК
16.02.2020, 23:00 МСК
воскресенье
Составы
Лилль
мин
28
Рейнилду
Рейнилду
66'
66'
90
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
2
Джало
Тиагу Джало
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
17
Челик
Зеки Челик
90
14
Бамба
Жонатан Бамба
90
18
Саншеш
Ренату Саншеш
90
10
Иконе
Нанитамо Иконе
90
9
Реми
Лоик Реми
90
7
Осимхен
Виктор Осимхен
51'
51'
90
Запасные
1
Жардим
Лео Жардим
26
Пье
Жереми Пье
29
Брадарич
Домагой Брадарич
20
Гайтан
Николас Гайтан
11
Араухо
Луис Араухо
22
Веа
Тимоти Веа
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
90
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
2
Сакаи
Хироки Сакаи
90
15
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
90
18
Амави
Жордан Амави
90
4
Камара
Бубакар Камара
90
8
Сансон
Морган Сансон
90
21
Ронье
Валентин Ронье
90
17
Сарр
Буна Сарр
90
28
Жермен
Валере Жермен
90
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
69'
69'
90
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
12
Строотман
Кевин Строотман
27
Лопес
Максим Лопес
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
29
Шабролль
Флориан Шабролль
36
Аке
Марле Аке
7
Радоньич
Неманья Радоньич