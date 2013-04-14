Матч завершен
Лилль
Лилль
0:0
Матч завершен
Марсель
Марсель
Лига 1, 32 тур

Лига 1,

32 тур

Франция
14 апр. 2013, 22:00 МСК
14.04.2013, 22:00 МСК
воскресенье
Составы