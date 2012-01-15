Матч завершен
Марсель
Марсель
Реми 61
Реми 83
2:0
Матч завершен
Лилль
Лилль
Лига 1, 20 тур

Лига 1,

20 тур

Франция
15 янв. 2012, 22:59 МСК
15.01.2012, 22:59 МСК
воскресенье
Рудди Буке
Рудди Буке
Главный Судья
Составы
Марсель
мин
0
Манданда
Стив Манданда
90
0
Морель
Жереми Морель
90
0
Мбиа
Стефан Мбиа
90
0
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
0
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
0
Шейру
Бенуа Шейру
48
0
Реми
Лоик Реми
61'
83'
61', 83'
90
0
Диарра
Алу Диарра
90
0
Гонсалес
Лучо Гонсалес
85
0
Амалфитано
Морган Амалфитано
90
0
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
90
Запасные
0
Брасильяно
Женнаро Брасильяно
0
Фанни
Род Фанни
0
Траоре
Джими Траоре
0
Сабо
Жан-Филипп Сабо
0
Н'Киасала
Крис Н'Киасала
0
Брандао
Брандао
0
Омрани
Биллел Омрани
Лилль
мин
0
Ландро
Микаэль Ландро
90
0
Суаре
Папе Суаре
90
0
Шеджу
Орельен Шеджу
90
0
Розегнал
Давид Розегнал
90
0
Боннар
Лоран Боннар
76
0
Педретти
Бенуа Педретти
72
0
Йелень
Иренеуш Йелень
87
0
Мавуба
Рио Мавуба
90
0
Бальмон
Флоран Бальмон
90
0
Коул
Джо Коул
90
0
Азар
Эден Азар
90
Запасные
0
Эньяма
Винсент Эньяма
0
Сумаоро
Адама Сумаоро
0
Пайет
Димитри Пайет
0
Гуйе
Идрисса Гуйе
0
Роделен
Ронни Роделен
0
Бруно
Джанни Бруно