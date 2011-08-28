Матч завершен
Лилль
Лилль
Сов 12
Шеджу 64
Сов 71
3:2
Матч завершен
Марсель
Марсель
Вальбуэна 55
Вальбуэна 59
Лига 1, 4 тур

Лига 1,

4 тур

Франция
28 авг. 2011, 22:00 МСК
28.08.2011, 22:00 МСК
воскресенье
Клеман Турпен
Клеман Турпен
Главный Судья
Составы
Лилль
мин
0
Ландро
Микаэль Ландро
90
0
Шеджу
Орельен Шеджу
64'
64'
90
0
Баша
Марко Баша
52
0
Берья
Франк Берья
90
0
Дебюши
Матье Дебюши
90
0
Мавуба
Рио Мавуба
90
0
Педретти
Бенуа Педретти
62
0
Бальмон
Флоран Бальмон
90
0
Азар
Эден Азар
90
0
Сов
Мусса Сов
12'
71'
12'
71'
90
0
Пайет
Димитри Пайет
72
Запасные
0
Эньяма
Винсент Эньяма
0
Суаре
Папе Суаре
0
Обраньяк
Людовик Обраньяк
0
Гуйе
Идрисса Гуйе
0
Роделен
Ронни Роделен
0
Ваде
Омар Ваде
0
Бруно
Джанни Бруно
Марсель
мин
0
Манданда
Стив Манданда
90
0
Диавара
Сулейман Диавара
90
0
Морель
Жереми Морель
90
0
Фанни
Род Фанни
90
0
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
0
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
55'
59'
55', 59'
65
0
Гонсалес
Лучо Гонсалес
90
0
Диарра
Алу Диарра
90
0
Айю
Андре Айю
90
0
Шейру
Бенуа Шейру
90
0
Реми
Лоик Реми
79
Запасные
0
Брасильяно
Женнаро Брасильяно
0
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
0
Траоре
Джими Траоре
0
Сабо
Жан-Филипп Сабо
0
Каборе
Шарль Каборе
0
Жиньяк
Андре-Пьер Жиньяк
0
Айю
Жордан Айю