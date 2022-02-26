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Брайтон & Хов VS Астон Вилла
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Брайтон & Хов - Астон Вилла: 26 февраля 2022 смотреть онлайн
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
-:-
Брайтон & Хов - Астон Вилла: 26 февраля 2022 смотреть онлайн
Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 27 тур
АПЛ,
27 тур
Англия
26 февр. 2022, 18:00 МСК
26.02.2022, 18:00 МСК
суббота
Составы
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Брайтон & Хов
мин
26
Санчес
Роберт Санчес
33
Берн
Дэн Берн
5
Данк
Льюис Данк
4
Уэбстер
Адам Уэбстер
3
Уайт
Бен Уайт
11
Троссард
Леандро Троссард
13
Гросс
Паскаль Гросс
8
Биссума
Ив Биссума
15
Модер
Якуб Модер
10
Мак Аллистер
Алексис Мак Аллистер
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
Запасные
23
Стил
Джейсон Стил
-
61
МакГилл
Том МакГилл
-
6
Карбовник
Михал Карбовник
-
14
Лаллана
Адам Лаллана
-
17
Альсате
Стивен Альсате
-
22
Тау
Перси Тау
-
7
Коннолли
Аарон Коннолли
-
29
Зекири
Анди Зекири
-
Главный тренер
Грэм Поттер
Астон Вилла
мин
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
5
Мингс
Тайрон Мингс
30
Хаус
Кортни Хаус
4
Конса
Эзри Конса
10
Грилиш
Джек Грилиш
19
Накамба
Марвелус Накамба
7
МакГинн
Джон МакГинн
15
Траоре
Бертран Траоре
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
11
Уоткинс
Олли Уоткинс
Запасные
1
Хитон
Том Хитон
-
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
-
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
-
6
Луис
Дуглас Луис
-
41
Рэмси
Джейкоб Рэмси
-
60
Чуквуемека
Кэрни Чуквуемека
-
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
-
9
Уэсли
Уэсли
-
52
Филоген-Бидас
Джейден Филоген-Бидас
-
Главный тренер
Дин Смит
Прошлые матчи
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
23:00
Брайтон & Хов
0 : 0
Астон Вилла
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
23:00
Брайтон & Хов
0
Астон Вилла
0
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
18:00
Астон Вилла
1 : 2
Брайтон & Хов
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
18:00
Астон Вилла
1
Брайтон & Хов
2
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Астон Вилла
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Брайтон & Хов
1
Астон Вилла
1
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Астон Вилла
2 : 1
Брайтон & Хов
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Астон Вилла
2
Брайтон & Хов
1
23.01.2010
23 янв. 2010
сб
18:00
Астон Вилла
3 : 2
Брайтон & Хов
23.01.2010
23 янв. 2010
сб
18:00
Астон Вилла
3
Брайтон & Хов
2
Новости
Два года назад он играл в четвертой лиге, а сейчас едет на Евро с Испанией
#Роберт Санчес
24 мая, 18:08
Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец
#Сами Хедира
02 февраля, 02:35
Пацан из «Астон Виллы» обменялся футболками с Фабиньо. Потом догнал – и забрал свою обратно
#Луи Бэрри
09 января, 12:15
Какой спорт посмотреть в новогодние праздники
#Хоккей
28 декабря 2020, 23:30
Пять месяцев назад «Астон Вилла» боролась за выживание. Сейчас – ломает топов и влетает в топ-6
#Астон Вилла
26 декабря 2020, 21:26
Этот парень сыграл третий матч в АПЛ. И забил «Ливерпулю» хет-трик за тайм
#Олли Уоткинс
04 октября 2020, 22:43
Эфир в Англии сорвал голосовой помощник на телефоне. Ведущая говорила об успехах «Эвертона» – тот громко напомнил его положение
#Эвертон
03 октября 2020, 17:56
Игрок сборной Англии жил в приюте, кормил на Рождество бездомных, сейчас ходит к психологу
#Тайрон Мингс
27 мая 2020, 15:39
#
Новости матча
Мингс – первый за 25 лет игрок «Астон Виллы», который сыграет за Англию на Евро. Последним был тренер Саутгейт
13 июня, 16:10
«Брайтон» на два года запретил болельщику посещать стадион из-за оскорбительного поста в соцсетях
09 марта, 21:21
Лингард дебютировал за «Вест Хэм» и сразу оформил дубль. До этого он не забивал в АПЛ с июля
04 февраля, 10:57
«Ливерпуль» уступил «Брайтону» дома. Он выиграл всего два матча из последних восьми в АПЛ
04 февраля, 01:04
Моуринью впервые в карьере проиграл трижды подряд одному сопернику на выезде. Им стал «Брайтон»
01 февраля, 10:28
«Астон Вилла» приобрела Сансона у «Марселя»
26 января, 22:04
«Манчестер Сити» – девятый клуб, возглавивший таблицу АПЛ в этом сезоне
21 января, 00:07
«Касымпаша» взяла в аренду Дринкуотера. В последний раз он играл в официальном матче в феврале 2020-го
18 января, 18:36