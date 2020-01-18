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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Троссард 38
1:1
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Грилиш 75
АПЛ, 23 тур
АПЛ,
23 тур
Англия
18 янв. 2020, 18:00 МСК
18.01.2020, 18:00 МСК
суббота
Составы
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
5
Данк
Льюис Данк
90
15
Уэбстер
Адам Уэбстер
90
18
Моуй
Аарон Моуй
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
30
Бернардо
Бернардо
90
46
Альсате
Стивен Альсате
90
11
Троссард
Леандро Троссард
38'
38'
90
7
Мопе
Нил Мопе
90
44
Коннолли
Аарон Коннолли
90
Запасные
27
Баттон
Дэвид Баттон
22
Монтойя
Мартин Монтойя
4
Даффи
Шейн Даффи
13
Гросс
Паскаль Гросс
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
8
Биссума
Ив Биссума
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
Астон Вилла
мин
29
Рейна
Пепе Рейна
90
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
90
40
Мингс
Тайрон Мингс
90
24
Жилберт
Фредерик Жилберт
90
30
Хаус
Кортни Хаус
90
15
Конса
Эзри Конса
90
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
10
Грилиш
Джек Грилиш
75'
75'
90
11
Накамба
Марвелус Накамба
90
17
Трезеге
Трезеге
90
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
90
Запасные
25
Нюланд
Эрьян Нюланд
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
5
Честер
Джеймс Честер
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
8
Лэнсбери
Хенри Лэнсбери
6
Луис
Дуглас Луис