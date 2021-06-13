Мингс – первый за 25 лет игрок «Астон Виллы», который сыграет за Англию на Евро. Последним был тренер Саутгейт
Защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингс попал в стартовый состав сборной Англии на матч первого тура группы D Евро-2020 против Хорватии.
- Это первый с 1996 года футболист «Астон Виллы», который сыграет за Англию на чемпионате Европы. Последним был действующий главный тренер сборной Гарет Саутгейт. На Евро-1996 Англия выиграла бронзу.
- Мингсу – 28 лет. Он дебютировал за сборную Англии в октябре 2019 года.
История о Тайроне Мингсе из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:
В детстве жил в приюте для бездомных: «У моей матери не сложились личные отношения, получилось так, что нам некуда было больше идти. Там были две двухъярусные кровати, на которых спали я и три мои сестры, а мама спала на диване. Хорошо это помню – общий душ, не очень хорошие люди вокруг. Мы жили там где-то полгода-год. Это было ужасно». В юности разливал пиво, был консультантом по ипотеке, работал по 90 часов в неделю, параллельно поигрывая в футбол. «Ипсвич» купил его за 11 тысяч евро, а через три года продал в «Борнмут» за 11 миллионов.
622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить