Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Грилиш 45
Таргетт 90
2:1
Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Уэбстер 21
АПЛ, 9 тур

АПЛ,

9 тур

Англия
19 окт. 2019, 17:00 МСК
19.10.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Астон Вилла
мин
1
Хитон
Том Хитон
90
22
Энгелс
Бьорн Энгелс
90
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
90'
90'
90
40
Мингс
Тайрон Мингс
90
24
Жилберт
Фредерик Жилберт
90
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
90
10
Грилиш
Джек Грилиш
45'
45'
90
11
Накамба
Марвелус Накамба
90
7
МакГинн
Джон МакГинн
90
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
90
9
Уэсли
Уэсли
90
Запасные
12
Стир
Джед Стир
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
15
Конса
Эзри Конса
8
Лэнсбери
Хенри Лэнсбери
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
17
Трезеге
Трезеге
6
Луис
Дуглас Луис
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
22
Монтойя
Мартин Монтойя
90
33
Берн
Дэн Берн
90
5
Данк
Льюис Данк
90
15
Уэбстер
Адам Уэбстер
21'
21'
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
18
Моуй
Аарон Моуй
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
7
Мопе
Нил Мопе
90
44
Коннолли
Аарон Коннолли
90
Запасные
27
Баттон
Дэвид Баттон
4
Даффи
Шейн Даффи
20
Мач
Солли Мач
8
Биссума
Ив Биссума
46
Альсате
Стивен Альсате
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
11
Троссард
Леандро Троссард