Астон Вилла - Брайтон & Хов: 20 ноября 2021 смотреть онлайн

Астон Вилла
Бирмингем
-:-

Астон Вилла - Брайтон & Хов: 20 ноября 2021 смотреть онлайн

Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
АПЛ, 12 тур

АПЛ,

12 тур

Англия
20 нояб. 2021, 18:00 МСК
20.11.2021, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
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Предварительный состав

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Астон Вилла
мин
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
5
Мингс
Тайрон Мингс
30
Хаус
Кортни Хаус
4
Конса
Эзри Конса
10
Грилиш
Джек Грилиш
19
Накамба
Марвелус Накамба
7
МакГинн
Джон МакГинн
15
Траоре
Бертран Траоре
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
11
Уоткинс
Олли Уоткинс
Запасные
1
Хитон
Том Хитон
-
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
-
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
-
6
Луис
Дуглас Луис
-
41
Рэмси
Джейкоб Рэмси
-
60
Чуквуемека
Кэрни Чуквуемека
-
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
-
9
Уэсли
Уэсли
-
52
Филоген-Бидас
Джейден Филоген-Бидас
-
Главный тренер
Дин Смит
Брайтон & Хов
мин
26
Санчес
Роберт Санчес
33
Берн
Дэн Берн
5
Данк
Льюис Данк
4
Уэбстер
Адам Уэбстер
3
Уайт
Бен Уайт
11
Троссард
Леандро Троссард
13
Гросс
Паскаль Гросс
8
Биссума
Ив Биссума
15
Модер
Якуб Модер
10
Мак Аллистер
Алексис Мак Аллистер
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
Запасные
23
Стил
Джейсон Стил
-
61
МакГилл
Том МакГилл
-
6
Карбовник
Михал Карбовник
-
14
Лаллана
Адам Лаллана
-
17
Альсате
Стивен Альсате
-
22
Тау
Перси Тау
-
7
Коннолли
Аарон Коннолли
-
29
Зекири
Анди Зекири
-
Главный тренер
Грэм Поттер

Прошлые матчи

13.02.2021 13 февр. 2021 сб 23:00
Брайтон & Хов
0 : 0
Астон Вилла
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 23:00
Брайтон & Хов
0
Астон Вилла
0
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 18:00
Астон Вилла
1 : 2
Брайтон & Хов
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 18:00
Астон Вилла
1
Брайтон & Хов
2
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 18:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Астон Вилла
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 18:00
Брайтон & Хов
1
Астон Вилла
1
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 17:00
Астон Вилла
2 : 1
Брайтон & Хов
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 17:00
Астон Вилла
2
Брайтон & Хов
1
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 18:00
Астон Вилла
3 : 2
Брайтон & Хов
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 18:00
Астон Вилла
3
Брайтон & Хов
2

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