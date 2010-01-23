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Кубок Англии
Астон Вилла VS Брайтон & Хов
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Астон Вилла - Брайтон & Хов: 23 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
3:2
Астон Вилла - Брайтон & Хов: 23 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Кубок Англии, 1/16 финала
Кубок Англии,
1/16 финала
Англия
23 янв. 2010, 18:00 МСК
23.01.2010, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Астон Вилла
мин
25
Нюланд
Эрьян Нюланд
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
40
Мингс
Тайрон Мингс
30
Хаус
Кортни Хаус
15
Конса
Эзри Конса
10
Грилиш
Джек Грилиш
17
Трезеге
Трезеге
7
МакГинн
Джон МакГинн
6
Луис
Дуглас Луис
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
20
Саматта
Мбвана Саматта
Запасные
29
Рейна
Пепе Рейна
-
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
-
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
-
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
-
23
Хота
Хота
-
11
Накамба
Марвелус Накамба
-
36
Вассилев
Индиана Вассилев
-
19
Борха
Борха
-
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
-
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
33
Берн
Дэн Берн
5
Данк
Льюис Данк
15
Уэбстер
Адам Уэбстер
2
Лампти
Тарик Лампти
18
Моуй
Аарон Моуй
6
Стивенс
Дейл Стивенс
10
Мак Аллистер
Алексис Мак Аллистер
7
Мопе
Нил Мопе
8
Биссума
Ив Биссума
44
Коннолли
Аарон Коннолли
Запасные
27
Баттон
Дэвид Баттон
-
22
Монтойя
Мартин Монтойя
-
4
Даффи
Шейн Даффи
-
13
Гросс
Паскаль Гросс
-
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
-
24
Проппер
Дэйви Проппер
-
20
Мач
Солли Мач
-
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
-
11
Троссард
Леандро Троссард
-
События
Матч окончен 3:2
Прошлые матчи
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
23:00
Брайтон & Хов
0 : 0
Астон Вилла
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
23:00
Брайтон & Хов
0
Астон Вилла
0
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
18:00
Астон Вилла
1 : 2
Брайтон & Хов
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
18:00
Астон Вилла
1
Брайтон & Хов
2
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Астон Вилла
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Брайтон & Хов
1
Астон Вилла
1
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Астон Вилла
2 : 1
Брайтон & Хов
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Астон Вилла
2
Брайтон & Хов
1
23.01.2010
23 янв. 2010
сб
18:00
Астон Вилла
3 : 2
Брайтон & Хов
23.01.2010
23 янв. 2010
сб
18:00
Астон Вилла
3
Брайтон & Хов
2
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