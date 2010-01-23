Астон Вилла - Брайтон & Хов: 23 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
3:2

Астон Вилла - Брайтон & Хов: 23 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Кубок Англии, 1/16 финала

Кубок Англии,

1/16 финала

Англия
23 янв. 2010, 18:00 МСК
23.01.2010, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Астон Вилла
мин
25
Нюланд
Эрьян Нюланд
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
40
Мингс
Тайрон Мингс
30
Хаус
Кортни Хаус
15
Конса
Эзри Конса
10
Грилиш
Джек Грилиш
17
Трезеге
Трезеге
7
МакГинн
Джон МакГинн
6
Луис
Дуглас Луис
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
20
Саматта
Мбвана Саматта
Запасные
29
Рейна
Пепе Рейна
-
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
-
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
-
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
-
23
Хота
Хота
-
11
Накамба
Марвелус Накамба
-
36
Вассилев
Индиана Вассилев
-
19
Борха
Борха
-
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
-
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
33
Берн
Дэн Берн
5
Данк
Льюис Данк
15
Уэбстер
Адам Уэбстер
2
Лампти
Тарик Лампти
18
Моуй
Аарон Моуй
6
Стивенс
Дейл Стивенс
10
Мак Аллистер
Алексис Мак Аллистер
7
Мопе
Нил Мопе
8
Биссума
Ив Биссума
44
Коннолли
Аарон Коннолли
Запасные
27
Баттон
Дэвид Баттон
-
22
Монтойя
Мартин Монтойя
-
4
Даффи
Шейн Даффи
-
13
Гросс
Паскаль Гросс
-
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
-
24
Проппер
Дэйви Проппер
-
20
Мач
Солли Мач
-
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
-
11
Троссард
Леандро Троссард
-

События

Матч окончен 3:2

Прошлые матчи

13.02.2021 13 февр. 2021 сб 23:00
Брайтон & Хов
0 : 0
Астон Вилла
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 23:00
Брайтон & Хов
0
Астон Вилла
0
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 18:00
Астон Вилла
1 : 2
Брайтон & Хов
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 18:00
Астон Вилла
1
Брайтон & Хов
2
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 18:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Астон Вилла
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 18:00
Брайтон & Хов
1
Астон Вилла
1
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 17:00
Астон Вилла
2 : 1
Брайтон & Хов
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 17:00
Астон Вилла
2
Брайтон & Хов
1
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 18:00
Астон Вилла
3 : 2
Брайтон & Хов
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 18:00
Астон Вилла
3
Брайтон & Хов
2

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