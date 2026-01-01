Лос-Анджелес Клипперс

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#Хоккей
Жесткий разгром в НБА: «Даллас» держал преимущество в 50 очков и развлекался
#НБА
Лицо в крови и восемь швов – Кавай получил локтем в челюсть от своего
#Кавай Леонард
30 текстов о главных персонажах НБА – по одному на каждый клуб
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#НБА
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Дончич раздал гения: победная треха под сирену, 43 очка, трипл-дабл – и все с больным голеностопом 🤯
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#Лука Дончич
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Лиллард взрывает НБА: ругается и мирится, набирает по 50-60 и забивает от соперника
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#Дэмиан Лиллард
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ESPN использовал камеру из компьютерной игры. Реакция болельщиков – стеб, хейт, куча вопросов
#НБА
Леброн вернул предматчевый ритуал с пыльным облаком. Это идея Джордана и культовая реклама образа
#Леброн Джеймс
Уэстбрук думал, что кольцо висит криво. Запросил проверку – потом «Хьюстон» отыгрался и победил
#Расселл Уэстбрук
Арену клубов НБА в Лос-Анджелесе затопило водой. В соцсетях считают это кармой певицы Тейлор Свифт
#Лос-Анджелес Клипперс
Кавай взломал НБА. Попросил всех молчать, а потом перевернул рынок
#Кавай Леонард