Лос-Анджелес Клипперс

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Баскетбол
«Финикс» победил «Клипперс» и вышел в финал НБА впервые с 1993 года
#НБА
Баскетбол
«Даллас» во втором сезоне подряд вылетел от «Клипперс». На этот раз – в седьмом матче
#НБА
Баскетбол
Кавай вытащил «Клипперс» в седьмой матч серии против «Далласа» – набрал 45 очков за 41 минуту на площадке
#Кавай Леонард
Баскетбол
Определились все пары плей-офф НБА. Игры стартуют 22 мая
#НБА
Баскетбол
НБА объявила игроков на Матч всех звезд. Капитанами будут Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт
#НБА
Баскетбол
Поражение от «Далласа» – крупнейшее в истории для «Клипперс»
#НБА
Баскетбол
«Даллас» разгромил «Клипперс» с разницей в 51 очко
#Даллас (б)
Баскетбол
«Клипперс» выиграли у «Лейкерс» на старте сезона НБА. 33 очка набрал Джордж
#НБА
Баскетбол
«Денвер» вышел в финал Западной конференции НБА, снова отыгравшись с 1-3
#Денвер (б)
Баскетбол
«Денвер» – первая команда в истории НБА с семью матчами в четырех сериях плей-офф подряд
#НБА
Баскетбол
«Лейкерс» вышли в финал Западной конференции
#Лос-Анджелес Лейкерс
Баскетбол
Кавай сделал блок-шот одним пальцем. Да, одним пальцем 👆🏽
#Кавай Леонард
Баскетбол
Моррис высмеял Дончича в соцсетях после удаления в игре «Даллас» – «Клипперс»
#НБА
Баскетбол
Леброн и Кавай выступили, что сезон НБА продолжать нельзя. Остальные клубы их не поддержали
#НБА
1
Баскетбол
В НБА прошли первые матчи после рестарта. Бросок Леброна стал решающим в игре «Лейкерс» – «Клипперс»
#НБА
Баскетбол
Матч «Лейкерс» против «Клипперс» перенесен из-за смерти Кобе
#Кобе Брайант