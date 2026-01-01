Хьюстон

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Баскетбол
«Детройт» выиграл право первого выбора на драфте НБА. Второй пик – у «Хьюстона»
#драфт НБА
Баскетбол
«Хьюстон» прервал серию из 20 поражений в сезоне. Это восьмая в истории НБА команда с таким антирекордом
#Хьюстон
Баскетбол
«Хьюстон» стал единственным клубом НБА, у которого есть серии из 20+ побед подряд и 20+ поражений подряд
#Хьюстон
Баскетбол
Харден сделал трипл-дабл с 30+ очками в дебютном матче за «Бруклин». Это первый игрок в истории НБА, кому это удавалось
#Джеймс Харден
Баскетбол
«Бруклин» подтвердил переход Хардена и разместил его черно-белую фотографию
#Джеймс Харден
Баскетбол
Харден переходит в «Бруклин». Это будет обмен между четырьмя клубами
#Джеймс Харден
Баскетбол
Уэстбрук стал первым игроком в истории НБА, который сделал трипл-даблы в двух первых матчах за новую команду
#Расселл Уэстбрук
Баскетбол
Расселл Уэстбрук перешел в «Вашингтон»
#Расселл Уэстбрук
Баскетбол
Леброн в одиннадцатый раз в карьере добрался до финала конференции. Это больше, чем у 21 команды НБА
#Леброн Джеймс
Баскетбол
«Лейкерс» вышли в финал Западной конференции
#Лос-Анджелес Лейкерс
Баскетбол
«Хьюстон» вышел в полуфинал Западной конференции, выбив в 7-м матче «Оклахому»
#НБА
Баскетбол
Клубы НБА бойкотировали три матча и проведут внутреннее собрание. Это протест полицейским, которые стреляли в спину афроамериканцу
#НБА
Баскетбол
Лука Дончич установил рекорд НБА по количеству трипл-даблов в сезоне для игроков до 22 лет
#Лука Дончич
Баскетбол
Уэстбрук заразился коронавирусом
#Расселл Уэстбрук
Баскетбол
Мощнейший трансфер в НБА. «Хьюстон» получил Уэстбрука в обмен на Пола
#Расселл Уэстбрук
Баскетбол
Эмилия Кларк пришла на матч «Хьюстона» и «Голден Стэйт». Маскот «Рокетс» засмущал ее
#Хьюстон
Баскетбол
«Хьюстон» обновил рекорд НБА по количеству трехочковых. Харден повторил показатели Джордана
#НБА