«Хьюстон» обновил рекорд НБА по количеству трехочковых. Харден повторил показатели Джордана

Еще один важный итог – рекордные показатели Джеймса Хардена. Вот его статистика в игре с «Финиксом»: 30 очков, 9 передач, 13 подборов, 2 перехвата.

Это позволило Хардену повторить сезонные цифры Майкла Джордана: 2700 очков, 500 передач и 500 подборов. Другим игрокам НБА подобное не удавалось.