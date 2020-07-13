Уэстбрук заразился коронавирусом

Баскетболист «Хьюстона» Рассел Уэстбрук сообщил об этом в твиттере. Он сдал положительный тест перед отправкой клуба в Орландо. Сказал, что чувствует себя хорошо, призвал фанатов носить маски.

Сейчас Уэстбрук находится на карантине.