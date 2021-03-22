«Хьюстон» стал единственным клубом НБА, у которого есть серии из 20+ побед подряд и 20+ поражений подряд

«Хьюстон» проиграл «Оклахоме» – 112:114. Для него это 20-е поражение в НБА подряд. В последний раз «Хьюстон» побеждал 5 февраля («Мемфис» – 115:103). С тех пор больше месяца идет без побед.

«Хьюстон» – единственная команда в НБА, у которой есть серии из 20+ побед подряд и 20+ поражений подряд. Сейчас клуб идет на 14-м месте Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на 6 очков.