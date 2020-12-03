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Расселл Уэстбрук перешел в «Вашингтон»
03 декабря, 11:48
Информация от главного инсайдера по НБА – журналиста ESPN Эдриана Войджнаровски: «Вашингтон» и «Хьюстон» договорились об обмене Джона Уолла на Расселла Уэстбрука.
Еще информация по сделке:
1. «Вашингтон» отдаст «Хьюстону» пик первого раунда драфта-23, он защищен топ-14. Если выбор не достанется «Хьюстону», то он переходит на 24-й, защищенный с 1 по 12.В 2025 году будет защита с 1 по 10, в 2026-м – с 1 по 8.
Дальше сделка превращается в два пика раунда в 2026-м и 2027-м.
2. Обмен – инициатива самих игроков. Уолл не хотел играть в «Хьюстоне» из-за проблем с Брэдли Питом. Уэстбрук отказался играть с Джеймсом Харденом.
Для Уэстбрука это третий клуб в НБА. С 2008-й по 2019-й он играл за «Оклахому». Дальше – год в «Хьюстоне» и переход в «Вашингтон».
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