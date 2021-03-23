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#Хьюстон #НБА #баскетбол

«Хьюстон» прервал серию из 20 поражений в сезоне. Это восьмая в истории НБА команда с таким антирекордом

вчера, 14:33
  • «Хьюстон» обыграл «Торонто» в овертайме со счетом 117:99. Это его первая победа с 7 февраля.
  • С того дня «Хьюстон» провел 20 матчей и проиграл во всех. Команда идет предпоследней в таблице Западной конференции с 12 победами в 42 играх.
  • Это восьмая в истории НБА команда, проигравшая 20 и более игр подряд в течение сезона. Самая длинная серия (26) была у «Кливленда» в сезоне-2010/11.
  • Абсолютный антирекорд по поражениям установила «Филадельфия», проигравшая 28 матчей. Но ее серия продолжалась между сезонами 2014/15 и 2015/16.
  • Ровно по 20 матчей также проигрывали «Даллас» (1993/94) и «Филадельфия» (1972/73).
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Источник:
Land of Basketball
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