Джеймс Харден

Дата рождения
26 августа 1989 г.
Достижения
Олимпийский чемпион 2012 г.
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Баскетбол
Абдул-Джаббар, Нэш, Дюрэнт – в списке 75 лучших игроков в истории НБА
#НБА
Баскетбол
Харден получил травму в матче плей-офф НБА. Он сыграл 43 секунды
#Джеймс Харден
Баскетбол
Харден пропустит еще минимум десять дней из-за травмы. Он уже возвращался после нее, но снялся с первой же игры
#Джеймс Харден
Баскетбол
Харден вернулся после травмы, но снялся с первого же матча. Он отыграл меньше пяти минут и попросил замену
#Джеймс Харден
Баскетбол
Харден сделал семь трипл-даблов в 22 матчах за «Бруклин». Последний из них стал рекордным для НБА
#Джеймс Харден
Баскетбол
Леброн Джеймс – самый высокооплачиваемый баскетболист НБА. Три звезды «Бруклина» вошли в десятку
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Харден сделал трипл-дабл с 30+ очками в дебютном матче за «Бруклин». Это первый игрок в истории НБА, кому это удавалось
#Джеймс Харден
Баскетбол
«Бруклин» подтвердил переход Хардена и разместил его черно-белую фотографию
#Джеймс Харден
Баскетбол
Харден переходит в «Бруклин». Это будет обмен между четырьмя клубами
#Джеймс Харден
Баскетбол
НБА объявила стартовые пятерки на Матч звезд. Капитаны – Яннис и Леброн
#НБА
Баскетбол
Мощнейший трансфер в НБА. «Хьюстон» получил Уэстбрука в обмен на Пола
#Расселл Уэстбрук
Баскетбол
«Хьюстон» обновил рекорд НБА по количеству трехочковых. Харден повторил показатели Джордана
#НБА